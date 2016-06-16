Глава Олимпийского комитета предложил наказать россиян, устроивших беспорядки во Франции

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российские болельщики, которые устроили беспорядки на чемпионате Европы по футболу во Франции, не должны посещать футбольные матчи на территории России.

«Я считаю, что их надо лишить права посещения спортивных мероприятий. По отношению к ним должны применяться достаточно строгие меры. Если человек нарушает закон, то, наверное, его вопрос с визами тоже должен быть отдельно рассмотрен. Но я думаю, что большая часть болельщиков абсолютно спокойные, нормальные, и мы видим, что на соревнованиях в России на трибуну приходят люди с семьями», — сказал он.