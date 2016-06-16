Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глава Олимпийского комитета предложил наказать россиян, устроивших беспорядки во Франции

    Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российские болельщики, которые устроили беспорядки на чемпионате Европы по футболу во Франции, не должны посещать футбольные матчи на территории России.

    «Я считаю, что их надо лишить права посещения спортивных мероприятий. По отношению к ним должны применяться достаточно строгие меры. Если человек нарушает закон, то, наверное, его вопрос с визами тоже должен быть отдельно рассмотрен. Но я думаю, что большая часть болельщиков абсолютно спокойные, нормальные, и мы видим, что на соревнованиях в России на трибуну приходят люди с семьями», — сказал он.

    Источник: РИА «Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2016 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 11:19

      ....давно пора этих отмороженно-быдлячих мажоров наказывать по самые помидоры!!!!...это позор россии.....и наших детей на стадионах оградить от этих ублюдков!!!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11