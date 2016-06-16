Глава ВОБ: «В течение двух дней у нас есть право обжаловать решение французских властей»

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин будет оспаривать решение французских властей о его выдворении из страны.

«Завтра, наверное, мы все-таки увидимся с консулом. Будем оспаривать данное решение, это постановление абсолютно абсурдное. Будем просить, чтобы нам предоставили адвоката. Я никакими беспорядками не занимался, ни в чем таком не участвовал. В течение двух дней у нас есть право обжаловать решение французских властей. Хотя теоретически нас могут увезти в аэропорт уже завтра утром.

Мне вручили постановление префекта Марселя, в котором говорится, что по информации, предоставленной российской стороной, мы можем входить в группы активных болельщиков и тем самым можем предоставлять угрозу безопасности, в связи с чем мы должны быть подвергнуты выдворению. Подчеркну: не депортации, а выдворению. Нас намерены не депортировать из страны без права дальнейшего въезда в страну, а выдворить. То есть визы у нас никто отнимать не собирается.

Для дальнейших разбирательств также задержаны руководители клубов болельщиков «Локомотива», тульского «Арсенала», «Ростова», представители клубов болельщиков «Динамо» и «Орла», – отметил Шпрыгин.