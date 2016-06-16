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    Стадион ЦСКА могут не успеть открыть к началу нового сезона

    ЦСКА может не успеть в сроки сдать в эксплуатацию стадион, строящийся в Москве. Таким образом, матч за Суперкубок страны может пройти на арене «Локомотив».

    «У ЦСКА есть проблемы с облицовкой стадиона. Кроме того, процесс сдачи стадиона в эксплуатацию весьма трудоемкий, плюс нужно получить соответствующий сертификат соответствия от комиссии РФС и РФПЛ, позволяющий проводить матчи чемпионата России. Сейчас ситуация складывается таким образом, что матч за Суперкубок пройдет на «Локомотиве», а первые домашние игры в чемпионате России ЦСКА проведет на «Арене Химки», — сообщает источник.

    Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» запланирован на 23 июля.

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    Источник: ТАСС

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    16.06.2016 09:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:42

      цитата: Beim > Freyk 4 часа назад
      Поэтому прошлый с участием зенита был на петровском?
      -----------

      ОТВЕТ
      : Потому что запланированные стадионы, ответственность за которые несла РФПЛ, оказались не готовы. И РФПЛ обратилась с просьбой к Зениту, у которого стадион готов и поле в идеальном состоянии - сыграть матч в Петербурге. Никто вас там в вашей Москве не насиловал, никто пистолета к виску не приставлял - вы попросили - а потом весь год плакали, вместо того чтобы в ножки кланяться. Удоды.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 15:39

      Если эти московские сyки, конкретно РФПЛ этот сpaный, снова обратится к Зениту чтобы провести матч на нашем изумрудном газоне "Петровского" - в надежде потом целый год ныть, что все матчи играются в Петербурге -- то нужно плюнуть в их тупые наглые глаза.

      В каждом случае, когда у принимающей стороны не готов стадион -- играть на поле Зенита не нужно. Играйте где хотите, или засчитывайте принимающей стороне поражение с полной выплатой штрафов и компенсаций.

      Лодыри несчастные.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 июня 2016, 13:27

      куды торопится, строит так нормуль чтобы все было, а не развалился через пару тройку лет...

      0
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      Рейтинг: +14

      subbdim 16 июня 2016, 11:06

      печально

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 июня 2016, 09:55

      Сага о стадионах России продолжается....

      А то раньше не учитывали о времени получения сертификата...

      Мне кажется только в Грозном стадион был построен в срок....

      1
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      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > LOKOfanatik19 16 июня 2016, 11:26

      > А то раньше не учитывали о времени получения сертификата...
      Братан, ты - русский? Понимаешь, написанное - это просто п-ц.

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 09:53

      началось.... я не согласен! даешь свой стадион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 июня 2016, 09:49

      Не удивительно.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 июня 2016, 09:35

      У нас в стране очень не любят открывать стадионы в срок(

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 июня 2016, 09:31

      Ну и хорошо, Суперкубок надо проводить на нейтральном поле для обеих команд.

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Freyk 16 июня 2016, 10:46

      Поэтому прошлый с участием зенита был на петровском?

      4
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Beim 16 июня 2016, 11:27

      А я разве говорю, что я это поддерживаю? Нет, это было плохо, хорошо, что в этот раз так не случится.

      2
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      Рейтинг: +319

      Beim > Freyk 16 июня 2016, 12:47

      Тот факт что матч в москве, с участием москлвской команды это уже как дома, так что по поводу не случиться еще рано говорить

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Freyk 16 июня 2016, 12:50

      А логичнее разыгрывать Суперкубок из двух матчей... В данном случае - в Москве и в Питере... Если уж один матч приносить прибыль, то два матча ещё лучше... И ажиотаж будет непременно.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > cska-62 16 июня 2016, 15:48

      Да, логичнее. И в некоторых странах так бывает.

      А минус в том, что обычно эти два клуба лучшие в стране и играют гораздо больше матчей, чем остальные, и имеют нагрузку раза в полтора выше чем какие-нибудь сраные Спартак и Динамо. Поэтому этим двум клубам нет никакой радости начинать сезон на неделю-полторы раньше остальных и при этом создавать себе сложности в подготовке к ответственным еврокубковым соревнованиям.

      Прикинь, тот же Березуцкий скажет ли "спасибо", если ему сразу после Чемпионата Европы предложат дополнительно сыграть матч нового сезона.

      А вот клубы, не играющие в еврокубках, не представленные в Сборной - пусть бы играли. Вот только кому их такой матч был бы интересен.

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