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    Левандовски: «Я приберег голы для игры с Германией»

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски настроен отметиться точным ударом в ворота Германии в матче группового этапа чемпионата Европы.

    «Я приберег голы для сборной Германии. В первой игре забить было нелегко. И будет тем более приятно, если мне удастся забить в матче с немцами. Но я также с удовольствием соглашусь, если победный мяч для нас забьет другой футболист нашей команды», — сказал поляк.

    Матч сборных Польши и Германии состоится сегодня, 16 июня.

    Источник: Bild

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    16.06.2016 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 16 июня 2016, 14:25

      так что ставку можно ставить?????!!!!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 11:21

      .....надеюсь, роберт вкатит парочку безответных шрайбикусам!!!

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