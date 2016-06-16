Левандовски: «Я приберег голы для игры с Германией»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски настроен отметиться точным ударом в ворота Германии в матче группового этапа чемпионата Европы.



«Я приберег голы для сборной Германии. В первой игре забить было нелегко. И будет тем более приятно, если мне удастся забить в матче с немцами. Но я также с удовольствием соглашусь, если победный мяч для нас забьет другой футболист нашей команды», — сказал поляк.

Матч сборных Польши и Германии состоится сегодня, 16 июня.