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    Бывший президент «Волги»: «Разговоры о расформировании шли давно»

    Бывший президент «Волги» Алексей Гойхман рассказал о деталях расформирования нижегородского клуба.

    – Разговоры о расформировании шли давно. Но верить в это не хотелось. Руководители клуба просто расписались в собственном бессилии. А что еще мог сказать Алешин? Посмотрите, кто высказался на сайте «Волги» – генеральный директор, министр спорта области и глава федерации. Что они должны были написать? «Ребята. Мы развалили футбол в Нижнем Новгороде. Простите нас за это»? Легче всего перевести все на Гойхмана. Мол, помните такого человека – вот он во всем виноват… Когда я уходил из «Волги», задолженность по зарплате, по-моему, составляла один месяц. По премиальным – две. На счету оставалось 9 миллионов рублей, их хватало на погашение премиальных.

    – Какой бюджет был тогда у «Волги»?

    – Разница между бюджетом клуба на момент выхода в Премьер-лигу и бюджетом, обещанным «Волге», составляла 80 миллионов рублей. Я реально понимал, что эти деньги где-то нужно брать. Потому заранее обговорил со всеми футболистами. Сказал им «Ребята, нам не хватает 80 миллионов рублей, у меня к вам просьба. По 2011 году мы выплатим вам 10 зарплат, а две зарплаты мы выплатим за счет денег, заложенных на селекцию в 2012 году».

    – В чем, по-вашему, причина расформирования «Волги»?

    – Не хочу быть голословным. Надо находиться внутри клуба. В 2008 году мы с Игорем Егоровым создали команду «Нижний Новгород». Клуб за год вышел в первый дивизион при бюджете 30 миллионов рублей. В конце 2009 года я принял ФК «Волга» и передо мной поставили задачу вывести команду в РФПЛ. Мы это сделали. Вот это вот факты.

    А все что говорит сегодняшнее руководство – это от лукавого… Они расписываются в собственном бессилии. Надо искать виноватых, а не крайних.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 07:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 июня 2016, 09:37

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