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    Романцев: «Мы уступили словакам по счету, но не по игре»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал результат матча Россия – Словакия (1:2), который проходил вчера в рамках Евро-2016.

    «То, что после перерыва Слуцкий, вместо Нойштедтера и Головина, выпустил Мамаева и Глушакова, было стремлением укрепить центр поля. А ближе к концу главный тренер заменил непопавшего в игру Кокорина на Широкова, способного дать последний пас. Но до ответного гола Глушакова наши защитники по прежнему медленно начинали атаки, а, отдавая пас, сами не слишком охотно предлагали себя партнеру.

    Ясное дело, что словаков это устраивало: они успевали блокировать свободные зоны, перекрывать фланги, встречать наших в момент приема мяча. Но однажды взрывной вариант сработал: Широков вовремя увидел Шатова, который верховой передачей нашел в штрафной набегавшего Глушакова. Все было сделано так быстро, что защитники соперника не успели ничего поделать. Концовка встречи была уже за нами. Но в ней было больше желания, надежды на возможную ошибку противника, чем расчета и мысли.

    Предвижу, что кое-кому моя точка зрения покажется спорной, но возьму на себя смелость утверждать: мы уступили словакам по счету, но не по игре. И ни в коем случае не следует посыпать голову пеплом. Наверняка, Леонид Викторович вместе с футболистами детально разберет эту встречу, определит причины неудачи и учтет ошибки. Я же со своей стороны отмечу, что защитникам нужно действовать поострее. Во всяком случае, я от своих ребят этого всегда требовал. Может потому Никифоров, Онопко, Ковтун с Хлестовым и Парфеновым часто забивали в «Спартаке» и в сборной. Словом, давайте продолжать верить в свою сборную!

    И еще об одном. Я всегда осуждал хулиганов– болельщиков. Но когда узнаю, что кто-то топчет российский флаг, хочу предупредить – не будите русского медведя. Иначе он проснется!», – заявил опытный специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2016 06:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 16 июня 2016, 14:33

      Позволили быть быстрыми словаки.

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 16 июня 2016, 12:26

      Не уступили по игре - смех. Движение только в самом конце началось, а так "я тебе-ты мне".
      Похоже пословица работает: Долго запрягаем, да быстро едем.
      "Еще бы 10 минут и счет сравняли бы." :)))))))))))))))))))))))))))))
      ))))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 июня 2016, 11:08

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      Романцев надеется,что Слуцкий учтёт ошибки??Трясущийся физрук подозрительно сразу после перерыва поставил на замену Глушакова и Мамаева. Возможно,сами игроки потребовали от любителя падать с деревьев такие замены,возможно,последовал резкий звонок с Москвы.

      -4
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      Рейтинг: +185

      Shinra 16 июня 2016, 10:19

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      А вот и собутыльник Слуцкого проклюнулся.

      -4
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 июня 2016, 09:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Такой слабой сборной не было никогда.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 июня 2016, 08:29

      Я рад, что в нашей группе нет Албанцев. Какое позорище было бы, если албанцы обыграли бы Россию и вышли в 1/8 финала,а Россия полетела бы домой! Сейчас можно говорить, что группа ровная и нам не повезло.

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Serjoga 16 июня 2016, 09:16

      Ты прав! на Чемпионате Мира у нас был Алжир ( почти Албания) и что..... Теперь у нас Уэльс.... так что можно паковать чемоданы, игроков уровня Бэйла у нас НЕТ!!!!

      0
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 16 июня 2016, 08:16

      лохи и больше нечего сказать.

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 16 июня 2016, 08:12

      Мы уступили словакам и не в хоккее)))) отговорки не уместны

      -1
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 16 июня 2016, 08:08

      вот обидно что в результате счет учитывается только...

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 июня 2016, 08:00

      Как можно нашу оборону обвинять в причинах безубости игры в атаке? Защита должна оборону держать, с чем она в двух моментах не справилась, вот и все. А то, что уже на протяжении 5 матчей у нас атаки попросту нет - это вопрос к полузащите, нападающим и конечно же к тренерам. Ведь выпускать на поле трех (!!!) нападающих и при этом весь матч играть с поперечными передачами без создания моментов - это, кроме как матерным словом, по-другому и не назовешь.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Nesterenko 16 июня 2016, 08:40

      Да потому что им дают мяч чтобы они начали атаку , а они тупо катают мяч между собой не ища вариантов обострить... Иногда бывает смотришь и напрашивается пас в центр поля на свободного игрока, который может дальше обострить , но нет они опять пасуют между собой...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > АртурZaСМ 16 июня 2016, 08:49

      Так они не плеймейкеры, они не должны делать обострение. Их главная задача - обороняться, не ошибаться и дать точный пас полузащите, которая и должна созидать и выполнять комбинационно-атакующие действия. А наши полузащитники, получив от них пас, вместо того, чтобы делать обострение, отдают пас обратно обороне. А обороне надо отдать должное, что в отличие от полузащиты, не трусили, не отдавали пас вратарю, лишь бы избавиться от мяча, а пасовали (или забрасывали) обратно вперед.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Nesterenko 16 июня 2016, 09:23

      Так точно

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