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  • Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию

Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию

16 июня 2016, 01:43
7

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ВОБ.

«Делегация Всероссийского объединения болельщиков, автобус с которой был задержан 14 июня по дороге из Марселя в Лилль, более суток провела под арестом.

В результате 20 человек были отпущены на свободу, а еще 20, включая главу ВОБ Александра Шпрыгина, перевезены в депортационный центр, откуда в течение пяти суток будут выдворены из страны.

Власти Франции заявили, что приняли данное решение в целях безопасности, так как видят со стороны депортируемых болельщиков потенциальную угрозу. Никаких других причин озвучено не было», – сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, автобус с болельщиками был задержан французскими властями на въезде в Лилль.

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (7)
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Сержиньо
1466031473
Конечно, они же куда опаснее "мирных" английских болельщиков.
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hunta
1466048222
Лягушатники..., поступили как ..., лягушатники.
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zadira56
1466050228
Кто мне объяснит функции Шпрыгина и что он он полезного делает на своём посту? Самовлюбленный болтун,да и только...
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Саня БУБА
1466053910
.....та давно пора это быдло мажористое выслать...причем, сразу на колыму!!!....там энергия этих отморозков понадобится для лесозаготовок!!!!....есть же нормальные болелы, коих ни кто не трогает, а есть быдло, которое приехало по бесчинствовать!!!....что сделал полезного этот шпрыгин???...почему он не повлиял на ситуацию оперативно???....вот пусть он, как руководитель всея быдлячества, и платит эти 150 тыс.!!!....почему это я, своими налогами, должен опять расплачиваться за беспределы мажоров???
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Igreks
1466061329
Все справедливо. Быдлу не место в цивилизованном мире!!!!
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Lb40
1466063978
Так для 23 болельщиков в форме сборной России тоже чемпионат закончился. Уже поболели...за Англичан, за Словаков. Депортируйте,пожалуйста, их. В аптеках валидол и валерьянка закончились.
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