Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ВОБ.

«Делегация Всероссийского объединения болельщиков, автобус с которой был задержан 14 июня по дороге из Марселя в Лилль, более суток провела под арестом.

В результате 20 человек были отпущены на свободу, а еще 20, включая главу ВОБ Александра Шпрыгина, перевезены в депортационный центр, откуда в течение пяти суток будут выдворены из страны.

Власти Франции заявили, что приняли данное решение в целях безопасности, так как видят со стороны депортируемых болельщиков потенциальную угрозу. Никаких других причин озвучено не было», – сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, автобус с болельщиками был задержан французскими властями на въезде в Лилль.

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