Роналду попал в символическую сборную первого тура Евро-2016

УЕФА опубликовал символическую сборную первого тура Евро-2016.

Наибольшее представительство в этой команде получили Испания и Германия – по три игрока. Также в сборную попали два француза, один англичанин и по одному футболисту из Уэльса и Португалии.

Полностью состав символической сборной первого тура Евро-2016 выглядит следующим образом: Нойер, Альба, Пике, Мустафи, Хуанфран, Канте, Дайер, Кроос, Пайе, Роналду, Бэйл.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов