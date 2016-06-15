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Роналду попал в символическую сборную первого тура Евро-2016

15 июня 2016, 22:37
24

УЕФА опубликовал символическую сборную первого тура Евро-2016.

Наибольшее представительство в этой команде получили Испания и Германия – по три игрока. Также в сборную попали два француза, один англичанин и по одному футболисту из Уэльса и Португалии.

Полностью состав символической сборной первого тура Евро-2016 выглядит следующим образом: Нойер, Альба, Пике, Мустафи, Хуанфран, Канте, Дайер, Кроос, Пайе, Роналду, Бэйл.

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Источник: УЕФА
Чемпионат Европы
Комментарии (24)
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AlmaZZZ
1466020696
За что нойер, роналду?? где нани?
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Стас85
1466021205
ну в воротах должен был полюбому Акинфеев стоять...
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Уличный Пац 90х
1466022650
ну а Роналду...... как обычно. тупо за имя и усё.
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Dammit
1466024092
Сборная некудышняя. Без Иньесты и Модрича, зато с никакущим Роналду? Ну уж нет. Была же недавно хорошая символическая сборная, с Акинфеевым, Нани, Иньестой и т.д.Думал,что от УЕФА, видимо - ошибся
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kotmyshka
1466025185
Спонсор УЕФА Хэд энд шолдерс...
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XaXatyn
1466027003
За что Роналду сюда прилепили ? А тупой вопрос, наверное за интервью !
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absurd9
1466030496
За какие заслуги?!
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rooney13082511
1466030748
В УЕФА как был бардак так и остался...
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milanium
1466032463
А где итальянцы которые победили звездных белгийцев
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grafff
1466106893
они должны поспорить с Кокориным, он тоже блИстал!!!!!!!!!!!!!!!!!
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