Мутко: «Люди, которые выносят штрафы в 150 тысяч, думают, что у нас нефтяная скважина есть»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что штраф, наложенный на Россию по итогам матча первого тура группового этапа Евро-2016 против Англии (1:1), слишком велик. Напомним, РФС был оштрафован на 150 тысяч евро.

«Мы должны заплатить сумасшедший штраф размером в 150 тысяч евро. Мы что, нефтяная компания? Люди, которые выносят такие штрафы, должны задать себе вопрос: откуда у общественной организации РФС такие деньги? Думают, что у нас, наверное, где-то скважина есть. Стыдно за такие решения, но мы им подчинились», – сказал Мутко.