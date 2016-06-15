Мутко: «Сижу, наматываю на кулак. Еще остались шансы, чтобы стать чемпионами Европы»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко оценил шансы сборной России выйти из группы после поражения в матче второго тура группового этапа против команды Словакии (1:2).

«Сижу сейчас, наматываю на кулак. У нас еще остались шансы на выход из группы, ведь это турнир.

Расклад в нашей группе будет зависеть от завтрашнего матча Англии и Уэльса. У нас остались даже шансы на то, чтобы стать чемпионами Европы.

В целом я думаю, что мы можем играть. Нельзя сказать, что сегодня было стыдно за команду. Просто сегодня Словакия нас переиграла.

Она играла ровнее, по своей модели, используя свои сильные стороны. Умеют играть словаки на контратаках – они это и сделали.

Нужно, чтобы наши парни еще раз посмотрели этот матч. Мы любим себя превозносить, но нужно рассмотреть, как нам забивали оба мяча», – сказал Мутко.