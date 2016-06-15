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  • Мутко: «Сижу, наматываю на кулак. Еще остались шансы, чтобы стать чемпионами Европы»

Мутко: «Сижу, наматываю на кулак. Еще остались шансы, чтобы стать чемпионами Европы»

15 июня 2016, 20:34
16

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко оценил шансы сборной России выйти из группы после поражения в матче второго тура группового этапа против команды Словакии (1:2).

«Сижу сейчас, наматываю на кулак. У нас еще остались шансы на выход из группы, ведь это турнир.

Расклад в нашей группе будет зависеть от завтрашнего матча Англии и Уэльса. У нас остались даже шансы на то, чтобы стать чемпионами Европы.

В целом я думаю, что мы можем играть. Нельзя сказать, что сегодня было стыдно за команду. Просто сегодня Словакия нас переиграла.

Она играла ровнее, по своей модели, используя свои сильные стороны. Умеют играть словаки на контратаках – они это и сделали.

Нужно, чтобы наши парни еще раз посмотрели этот матч. Мы любим себя превозносить, но нужно рассмотреть, как нам забивали оба мяча», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (16)
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ManUtd-Volgograd
1466013303
Интересно Мутко поймет, что его лимит на легионеров не действует? Или он, чтоб дураком не показаться, до последнего будет стоять на своем, пока его не уволят?
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cska-62
1466014351
Мистер Мутко! Поясните, Вы ещё в отеле или уже в "палате № 6"?
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roman230582
1466014709
Даже если с Лихтенштейном будем играть, об обороне забывать нельзя, не тот уровень
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koka7751
1466015699
Бабки наматывает!
Ответить
ЖОРРО
1466016146
Что он наматывает??????
Ответить
Beim
1466017740
Мутко скажи в каком месте у нас растёт уровень? Если не знаешь, что с этим нужно делать или не можешь тогда чего ты уселся в свои должности? Иди к ставкам работать у нас во дворе таких министров с таким же пониманием футбола целый двор по пятницам собирается с беленькой!
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nemolod
1466019191
Лучше думай,как к ЧМ-2018 создать по-настоящему крепкую сборную из физически выносливых и техничных молодых ребят с освобожденным амбициозным отечественным главным тренером,который за два года сумел бы создать наигранный стабильный состав из 22 футболистов,а не нынешнее аварийное разновозрастное футбольное ополчение,одни из которых доигрывают,хотя и стараются,а у других еще мало опыта!
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koli4ka
1466019611
Мудько, сам то хоть понял, чё сказал, или лишнюю пинту чего потянул???
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DronSKM
1466022536
Ну вы держитесь здесь вам всего доброго хорошего настроения и здоровья
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meiram
1466024822
Вина полностью лежит на тренере сборной из-за несвоевременных поправок в игроках вместо Нойштетера и Головина, надо было с самого начала выпускать Глушакова и Мамаева в линию полузащиты, если в матче с Англией успели после замен забить ответный гол,то зачем нужно было ставить в стартовом составе совершенно неопытных и несыгранных игроков! Бердыева нужно ставить после Евро-будет результат!
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