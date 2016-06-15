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    Глушаков: «Хотелось хотя бы очочко взять»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2). Глушаков стал автором единственного гола россиян.

    «Если честно, с Англией было тяжелее. Но тогда удалось добыть ничью. А сейчас, к сожалению, проиграли…

    Забить приятно, но смысл в голе, если проиграли? Ну, я почти забил Англии, сейчас «официально» забил. Я больше был нацелен на оборону.

    Но понимал, что при 0:2 надо идти вперед. Ребята ведь втроем не справятся против трех-четырех соперников.

    Во втором тайме отошли назад словаки. Потому у нас было больше моментов. Хотелось хотя бы очочко взять… Жаль, не вышло. Хотя при 1:2 были моменты хорошие. У меня, еще полтора-два у ребят.

    Мне все равно, с каким играть Уэльсом – мотивированным или нет. Главное – показать хороший футбол», – сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2016 19:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +578

      Armani nn 15 июня 2016, 23:23

      Нефиг было свое очочко раслаблять,как вы умеете,после Англии то раслабили и нагнули вас по фен шую

      0
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 15 июня 2016, 21:28

      "Я больше был нацелен на оборону.

      Но понимал, что при 0:2 надо идти вперед."
      Какая нах** может быть нацеленность на оборону, когда тебя выпускают на поле при счете 0-2 в пользу соперника?? Вот что несет...

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 июня 2016, 21:26

      Сколько шутников, и все на одну и ту же тему

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 июня 2016, 21:17

      "Забить приятно, но смысл в голе, если проиграли?" - в каждом голе есть смысл в группе, тем более в нашем положении.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 20:55

      Вы и в взяли в очочко всей командой

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 июня 2016, 20:13

      Для начала свое очочко подставлять перестаньте.

      5
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 15 июня 2016, 19:53

      Мечтают об одном - подержать за очко друг друга.

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 июня 2016, 19:45

      очочко взять.. а получилось подставить..

      7
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