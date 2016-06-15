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    Смолов: «Если бы счет был 1:1, мы бы вырвали победу у Словакии»

    Нападающий сборной России Федор Смолов подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Словакии (1:2).

    – Ключевой момент матча – замена. Насколько она была ожидаема и что изменила?

    – Она не читалась абсолютно. Любая замена – прерогатива главного тренера. Но она, думаю, полностью перевернула ход игры. Мы во втором тайме владели преимуществом. К сожалению, не удалось забить еще, хотя моменты были.

    – Как в перерыве вел себя Слуцкий? Когда он уходил со скамейки, казалось, что мы его никогда не видели в такой ярости.

    – Это естественно, мы очень отвратительно провели первый тайм. И даже несмотря на это, если бы мы не пропустили гол на последней минуте, как минимум была бы ничья. Думаю, если бы счет был 1:1, мы бы вырвали эту победу. К сожалению, гол Гамшика решил исход матча.

    – Чем можете объяснить невнятное начало и первый тайм в исполнении сборной России?

    – Не могу сказать, что мы невнятно играли, просто у них было два момента, и они оба реализовали. Гамшику удался очень красивый удар. Такие удары очень редко у кого получаются. К сожалению, мяч после него сегодня залетел в наши ворота. Но у нас было много моментов, в том числе и у меня. И если бы в первом тайме я забил, думаю, мы бы довели игру до победы.

    – Не было душновато, все-таки играли под крышей?

    – Да нет, не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 18:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +319

      Beim 15 июня 2016, 22:47

      Почитав такие коментарии игроков сборрной, складывается мнение, что на тренировках они сидят с листами и ручками, и пишут речь" оправдания провалалам"

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 июня 2016, 21:45

      а если бы у бабушки были яйца- она была бы дедушкой.

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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 15 июня 2016, 21:40

      А вот ещё одно"если":Если бы Слуцкий и Мутко дали бы шанс Аршавину заместо Юсупова,было бы больше толку.Ну я всё понимаю обнаглел он в своё время,ну дали бы ему последний шанс,ну реально у нас нет лидера,некому повести за собой,а у того есть такие задатки!И старался бы он я уверен.Судите сами,но моё личное мнение:большая ошибка была его не взять!

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 июня 2016, 21:26

      Как же вы задолбали футболеры недоделанные каждый раз говорить: "А если бы..."

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 июня 2016, 20:11

      Сплошные если. А если бы вы побеждали, вы бы из группы вышли.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 15 июня 2016, 20:01

      Да средняя команда! На что все наделись?

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 19:47

      Да на словах вы все герои!

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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 15 июня 2016, 19:40

      Если бы у бабушки был йух, она бы дедушкой была бы.

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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 15 июня 2016, 19:32

      Если бы... Ребята, да проигрывайте уже достойно. Уже второй матч, а огня в ваших глазах не видно. Вот это самое печальное. Нету у вас желания за страну биться. Да хоть вы все матчи проиграйте, но с желанием все выжигать и рвать и метать. Мы вам все простим. Но стоять и ждать и у моря погоды... Даже победы, выход из группы... Вот не надо нам болельщикам этого

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      Рейтинг: +46

      electroguide > Simbirsk 15 июня 2016, 19:54

      полностью согласен с тобой, нет огонька в глазах, можно проигрывать при хорошей игре и все свалить на неудачу, но то что было сегодня мне не понятно.... я разочарован сборной, Уэльс нам не обыграть с такой игрой....

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      Рейтинг: +21

      артем краснодар 15 июня 2016, 19:18

      федя наш обделался сегодня. показал что не дорос еще до уровня сборной. как и все остальные. выделить можно только игру бомжей. шатов смольников дзюба

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > артем краснодар 15 июня 2016, 21:47

      Шатов и Дзюба может быть,но не Смольников. Первый гол из-за него, передачи только поперек или назад. Отвратительно сыграл...

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