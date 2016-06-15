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    «Зенит» сыграет со сборной Ирака и двумя национальными чемпионами

    «Зенит» 20-го июня отправится из Санкт-Петербурга на первый летний тренировочный сбор. В Австрии команда Мирчи Луческу пробудет около двух недель и проведет за это время четыре контрольные встречи.

    26 июня «Зенит» сыграет с Олимпийской сборной Ирака, которая будет готовиться к участию в играх в Бразилии. 28-го петербуржцы встретятся с действующим чемпионом Азербайджана – «Карабахом». 30-го июня соперником сине-бело-голубых станет румынская «Университатя» из Крайовы, а 2 июля – варшавская «Легия», под руководством Станислава Черчесова одержавшая победу в чемпионате Польши.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.06.2016 16:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +105

      klyukin 16 июня 2016, 19:33

      с легией интересный матч будет!

      0
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      Рейтинг: +5

      nizviktor 15 июня 2016, 22:29

      К этому времени подтянутся все Сборники. 19 июня последний матч на ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG > nizviktor 16 июня 2016, 15:50

      Вообще 20, но нашим можно на него не выходить и ехать домой 19)

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июня 2016, 21:12

      Удачи Зениту!

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