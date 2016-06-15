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    Аншлага на матче Россия – Словакия не ожидается

    Билеты на матч второго тура группового этапа Евро-2016 между Россией и Словакией можно купить в свободном доступе. Их перед стадионом предлагают и болельщики, и спекулянты. Многие готовы расстаться с билетами за номинальную цену или даже ниже номинала. В связи с этим можно утверждать, что ожидать аншлага на матче не стоит.

    Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 июня 2016, 16:23

      А на что в этом матче зрителям смотреть? Выражение "невыразительная игра" для обеих команд звучит как комплимент

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июня 2016, 15:16

      Ура, нас все боятся.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > kykyi 15 июня 2016, 15:22

      Надо, чтобы уважали, а не боялись.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vgarakh 15 июня 2016, 15:48

      Надо, только мордобоем это не достигается, к сожалению.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > kykyi 15 июня 2016, 16:07

      Согласен

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2016, 15:02

      Ну и нормуль, может хоть в этот раз французам удастся безопасность обеспечить.

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