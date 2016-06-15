Аншлага на матче Россия – Словакия не ожидается

Билеты на матч второго тура группового этапа Евро-2016 между Россией и Словакией можно купить в свободном доступе. Их перед стадионом предлагают и болельщики, и спекулянты. Многие готовы расстаться с билетами за номинальную цену или даже ниже номинала. В связи с этим можно утверждать, что ожидать аншлага на матче не стоит.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».