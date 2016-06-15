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    Британский фанат угрожает российскому фан-посольству по телефону

    Российское фан-посольство на Евро-2016 получает телефонные угрозы, предположительно, от болельщика из Англии.

    «Нам звонит на телефон горячей линии британец, обзывает нашу страну, говорит, что побьют нас. Мы не обращались в полицию, просто не было времени. Сначала мы подумали, что будет только один звонок и реагировать на него не стали. Потом звонки стали повторяться. Мы записали угрозы на диктофон. Этот человек звонил нам в Марсель, потом прекратил, вчера вечером звонки с закрытого номера возобновились, звонил несколько раз», – рассказала руководитель фан-посольства Елена Еркина.

    Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

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    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2016 14:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +56

      SaturnuS 15 июня 2016, 15:30

      Российское фан-посольство на Евро-2016 приводит краткое содержание телефонных угроз.

      Лец ми спик фром май харт ин инглиш.
      Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа.
      Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа.
      Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 июня 2016, 15:21

      А мы террористы еще.... и как нас только не называют)) Хотя этих бритов было в разы больше))) Вот и залупаются ребятки/малолетки))

      1
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      Рейтинг: +15

      Winter is comming 15 июня 2016, 15:04

      Испугал ежа голым проводом)))

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 июня 2016, 15:00

      "Хулиганы ночной коммуникации - 2"

      Смотрите скоро в кинотеатре города)

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 15 июня 2016, 14:46

      Только по телефону и может угрожать, а в глаза сказать зассал, не мужик, говно.

      4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июня 2016, 14:22

      Пора обратиться в полиции

      0
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      Рейтинг: +33

      pandora777 15 июня 2016, 14:17

      ахахха по телефону только и могут , крысы английские

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