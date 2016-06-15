Французские полицейские отпустили часть российских болельщиков

Одиннадцать задержанных российских болельщиков отпущены французской полицией. Что касается остальных фанатов, то по ним решение будет принято в ближайшее время.

«Полицией отпущены 11 российских болельщиков. Они находятся в здании консульства. Один из них решил поехать на матч в Лилль. Водители, которые также были ранее задержаны, теперь вместе с сотрудником консульства уехали к автобусам.

В настоящее время ожидаем решение французских властей по остальным задержанным», – сказал генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

Напомним, что в прошедший вторник в пригороде Канна французский спецназ задержал автобус с представителями Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), которые направлялись в Лилль на матч Россия – Словакия.