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    Балотелли не относит сборную Англии к командам топ-класса

    Нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал о шансах команды Англии удачно выступить на чемпионате Европы-2016. Напомним, что подопечные Роя Ходжсона на групповом этапе турнира выступают вместе с Россией, Уэльсом и Словакией.

    «Если говорить честно, то я плохо знаю нынешнюю команду Англии. Я знаю их нападающих, которые очень сильны. Но мне тяжело сказать, как их сборная будет выступать во Франции.

    Я дважды играл против англичан – на Евро и на чемпионате мира. В обоих матчах мне приходилось тяжело, так как в то время Англия имела в своем составе футболистов мирового уровня. Но я всегда ощущал, что сборная Италии сильнее их. Когда ты играешь с топ-командами, возникает чувство, что тебя переигрывают, но в в матчах с Англией такого не было. Ощущал превосходство в классе немецкой сборной, но нам удалось обыграть их», – сказал Балотелли.

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    Источник: Goal.com

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    15.06.2016 11:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +20

      Sotn 15 июня 2016, 14:42

      Жги лиловый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 15 июня 2016, 14:19

      супер игрошиска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 15 июня 2016, 14:12

      Балотелли тоже не относится к топ игрокам, так игрочишка)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 15 июня 2016, 13:15

      Балабол

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июня 2016, 13:03

      В последнее время так и есть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 июня 2016, 12:43

      Балотелли не относит сборную Англии к командам топ-класса . . . Сборная Англии не относит Балотелли к игрокам . . .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Klaido 25 августа 2016, 08:43

      Это был юмор . . . А то что Италия с Балотелли добивалась успехов, будто без него не добилась бы . . .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ....ну балотелли тот еще эксперт!!!...на этом евро с англией может поспорить только хозяева, италия, германия и испания....а по длине скамейки вообще ни кто

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 15 июня 2016, 12:32

      Да

      -1
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