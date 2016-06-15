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    Промес вернется из отпуска позже остальных игроков «Спартака»

    Игроки «Спартака» в ближайшее время выйдут из отпуска. Завтра и послезавтра футболисты должны пройти медицинский осмотр, а на 17 июня намечена первая тренировка в Тарасовке. Там же пройдет и начальный сбор красно-белых перед новым сезоном, после чего последуют сборы в Австрии и Германии.

    Помимо Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, находящихся сейчас во Франции, в расположение московской команды позже приедут игроки, которые после окончания чемпионата России проводили матчи за свои национальные сборные. В частности, речь идет о голландце Квинси Промесе и болгарине Ивелине Попове.

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    Источник: Бобсоккер

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    15.06.2016 09:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 10:37

      ....та промес, с его мастерством (которое, кстати, не пропьешь), может вообще вернуться накануне первого матча в сезоне!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июня 2016, 09:49

      И начнется падение Промеса, как футболиста...

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 15 июня 2016, 09:22

      Если бы ему зарплату не удвоили - то хрен бы он вернулся.

      Кому интересно беспросветно с шестых на пятые места перебиваться.
      -----
      Через год будете обязаны опять удвоить - иначе сделает вам голландец ручкой. Безжалостно. Как Алекс. Как Веллитон. Как Эменике. Как все.

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > cпартак 1922 15 июня 2016, 09:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто вас воспитывать будет?

      -------


      И если тебе не нравится - я тебя на сайте не держу. Существует ведь официальный сайт Спартака, Фратрия ещё всякая сраная - где вы можете собраться в кружок, говорить друг другу приятности и ругаться на любого, кто скажет слово поперёк.

      Но здесь - общефутбольный ресурс, и каждый, кому есть что сказать - приветствуется на каждой статье.

      Что-то не припомню, чтоб спартачи первыми показали пример и прекратили посещать ветки про ЦСКА, Зенит и другие хорошие клубы.

      Так что смирись и терпи правду. Вы-то, лузеры краснобелые, себе врёте.

      -5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ФК Зенит всея Руси 15 июня 2016, 10:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё чётко...но вот только цска к хорошим клубам ты зря ровняешь!

      -5
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > ФК Зенит всея Руси 15 июня 2016, 11:43

      Халк то с Винтелем за фантики играют, да еще, за 3 место, попросили убавить их количество.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > cпартак 1922 15 июня 2016, 12:14

      А ЭТО очередной питерский неадекват) которого всю жизнь опускают)

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > sochi-2013 15 июня 2016, 12:14

      Не за фантики. Но удвоения зарплаты не требуют.

      И они понимают, что в Зените всё очень просто: если вы играли хорошо и выиграли Титул (например, в этом мае Халк и Витсель выиграли Титул - Кубок России, а перед этим в августе - Суперкубок России, а перед этим в мае - Чемпионат-2015) - то у вас хорошие премиальные.

      А на что рассчитывать Промесу, с вашими непрерывными шестыми-пятыми местами?

      Понятно, что ловкий голландец тупо тянет у вас бабло, заодно переставая стараться. Ему просто незачем.

      -2
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