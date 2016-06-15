Команды Евро-2016 забивают меньше двух голов за игру

Результативность Евро-2016 после первого тура группового этапа составляет 1,83 гола за игру. В 12 матчах было забито 22 мяча.

Пока ни один поединок турнира не завершился нулевой ничьей. Также не было зафиксировано ни одного разгромного результата.

Самой результативной является группа В, где выступают сборные Уэльса, Англии, России и Словакии. На четверых эти команды забили пять мячей.

Самая «сухая» после первого тура – группа D. Хорватия, Турция, Испания и Чехия смогли забить всего два гола.