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    Команды Евро-2016 забивают меньше двух голов за игру

    Результативность Евро-2016 после первого тура группового этапа составляет 1,83 гола за игру. В 12 матчах было забито 22 мяча.

    Пока ни один поединок турнира не завершился нулевой ничьей. Также не было зафиксировано ни одного разгромного результата.

    Самой результативной является группа В, где выступают сборные Уэльса, Англии, России и Словакии. На четверых эти команды забили пять мячей.

    Самая «сухая» после первого тура – группа D. Хорватия, Турция, Испания и Чехия смогли забить всего два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 00:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      mr_jedro 15 июня 2016, 02:52

      команды просто немного выровнялись, теперь тяжелее стало забивать

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      Рейтинг: +473

      Серега М. 15 июня 2016, 00:13

      ну это пока что первый тур, думаю дальше повеселее будет...

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