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    Евро-2016. Венгрия в большинстве обыграла Австрию

    Сборная Венгрии обыграла Австрию на Евро-2016. Победу команде принесли Адам Салаи и Золтан Штибер.

    Отметим, австрийцы с середины второго тайма играли в меньшинстве после удаления Александара Драговича.

    Австрия – Венгрия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Салаи, 62; 0:2 – Штибер, 86.

    Австрия: Альмер, Фукс, Хинтереггер, Драгович, Кляйн, Алаба, Баумгартлингер, Арнаутович, Юнузович (Сабитцер, 60), Харник (Шепф, 77), Янко (Окотие, 65).

    Венгрия: Кирай, Фиола, Гузмич, Ланг, Кадар, Геро, Немет (Пинтер, 89), Надь, Кляйнхайзлер (Штибер, 79), Джуджак, Салаи (Пришкин, 69).

    Предупреждения: Драгович, 33, 66; Немет, 80

    Удаление: Драгович, 66.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2016 20:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 14 июня 2016, 23:00

      Венгры красавцы вообще

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 14 июня 2016, 22:59

      Не подвели меня венгры!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      alexzima 14 июня 2016, 22:41

      молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 июня 2016, 22:36

      удивительный результат, а мы хотели чтоб Венгрия нам попалась в группе ....

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 июня 2016, 21:20

      Отсутствие реализации моментов австрийцев сегодня погубило... Лишь бы наши завтра не наступили на те же самые грабли!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 июня 2016, 21:19

      Австрия весьма средняя команда, коих в Европе полно... К тому же, без Алабы они по-моему играют более организованно и командно...

      0
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      Рейтинг: +15

      Winter is comming 14 июня 2016, 21:12

      Заслуженно!Смотрел все первые матчи групп,но по игре понравился только Уэльс и Венгрия,вот вам и темные лошадки турнира.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июня 2016, 21:09

      Австрия годится только Россию да Швецию обыгрывать. Но венграм надо отдать должное. Они поймали кураж.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 июня 2016, 21:02

      Первая сенсация...молодцы!

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 14 июня 2016, 20:56

      Как ваши ставочки, господа?

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      Рейтинг: +203

      Deniskl > iron_Savior 14 июня 2016, 21:37

      Капец моим ставочкам, первой игрой же завалили экспресс

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