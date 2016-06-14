Песков: «Российские болельщики должны соблюдать законы Франции»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с депортацией российских болельщиков из Франции.

«Имели место противоправные действия со стороны болельщиков. Я говорю в данном случае о тех болельщиках из разных стран, которые устроили настоящее бесчинство в Марселе и в ряде других населенных пунктов. Безусловно, это абсолютно неприемлемо, безусловно, мы рассчитываем, что российские граждане, российские болельщики будут соблюдать законы той страны, в которой они находятся. И главное, конечно, здесь можно только призвать наших болельщиков не реагировать на какие-либо провокации.

К сожалению, в этих бесчинствах принимали участие болельщики из целого ряда стран. К сожалению, в том числе, и из России. Почему? Выдворяют – почитайте сообщения французских агентств.

Что касается защиты интересов граждан России, безусловно, она обеспечивается и будет обеспечена эффективно нашими дипломатическими и консульскими представительствами, что и происходит сейчас, в эти часы», – сказал Песков.