Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Песков: «Российские болельщики должны соблюдать законы Франции»

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с депортацией российских болельщиков из Франции.

    «Имели место противоправные действия со стороны болельщиков. Я говорю в данном случае о тех болельщиках из разных стран, которые устроили настоящее бесчинство в Марселе и в ряде других населенных пунктов. Безусловно, это абсолютно неприемлемо, безусловно, мы рассчитываем, что российские граждане, российские болельщики будут соблюдать законы той страны, в которой они находятся. И главное, конечно, здесь можно только призвать наших болельщиков не реагировать на какие-либо провокации.

    К сожалению, в этих бесчинствах принимали участие болельщики из целого ряда стран. К сожалению, в том числе, и из России. Почему? Выдворяют – почитайте сообщения французских агентств.

    Что касается защиты интересов граждан России, безусловно, она обеспечивается и будет обеспечена эффективно нашими дипломатическими и консульскими представительствами, что и происходит сейчас, в эти часы», – сказал Песков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 14 июня 2016, 15:31

      утерлись

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 14 июня 2016, 14:26

      а то что наш гимн освистали, это нормально?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB > veksill 14 июня 2016, 17:19

      То что гимн освистали. это очень плохо. Но давно пора понять, что эра чести в европе закончилась. Причем давно, когда голубых узаконили. С того момента мужиков там почти не осталось. Поэтому там всегда побеждает подлость и мелкая вонючая пакость. Англичане освистали, а где это зафиксировано и кто это слышал? А вот то что наши "бараны" полезли на сектор англичан очень хорошо было снято на видеокамеры. И сейчас все высказывания и наезды на англичан будут выглядеть как сведение счетов и мелкая месть. В шакальей стае надо по шакальи тявкать, а не лаять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      alboro > MichelWB 14 июня 2016, 19:41

      идут двое .навстречу двое.- Давай дадим по морде. - А если нам дадут. - А нам за что?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 14:17

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11