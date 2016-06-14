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    Асеведо: «Практически ничего не знал ни о Казахстане, ни о «Кайрате»

    Новичок «Кайрата» полузащитник Герсон Асеведо рассказал подробности своего переезда из стана «Урала».

    «Вариант с переходом в «Кайрат» возник при помощи моего агента, он позвонил и сообщил об интересе со стороны этой команды. Поговорив с ним в Москве, мы приняли решение, что я хотел бы присоединиться к этой команде. Еще зимой из прессы я читал, что ко мне проявляет интерес «Астана», но я практически ничего не знал ни о чемпионате Казахстана, ни о «Кайрате». Потом я послушал агента о «Кайрате», посмотрел фотографии базы и принял предложение. Очень красивая база, здесь все хорошо организовано, есть все условия для работы.

    Какие цели перед собой ставлю и с командой? Конечно, хочу стать чемпионом с «Кайратом», отдавать максимум сил и достигать с ней успеха. Я уже познакомился с командой, очень тепло меня встретили, поэтому вопросов нет», – рассказал Асеведо.

    Напомним, что 12 июня было официально объявлено о переходе футболиста из «Урала» в «Кайрат».

    Источник: ФК «Кайрат»

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    14.06.2016 09:29
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