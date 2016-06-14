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    Куртуа: «Италия превзошла нас тактически»

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что в концовке матча с Италией у его команды были шансы отыграться.

    «Я очень огорчен. Мы сыграли недостаточно хорошо, если не считать концовку, в которой нам удалось создать несколько моментов, но этого не хватило для гола. Лучшие моменты имели итальянцы. Они играли более организованно и превзошли нас тактически.

    Мы долго готовились. Но еще в товарищеских матчах против нас были рывки из полузащиты, я кричу-кричу, но никто не реагирует, в итоге нам забивают, мы проигрываем», – рассказал Куртуа.

    Напомним, матч Бельгия – Италия закончился со счетом 0:2. Во первом матче группы Ирландия и Швеция поделили очки – 1:1.

    Источник: УЕФА

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    14.06.2016 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 июня 2016, 15:59

      Единственный адекватный бельгиец.
      Ну Пуаро еще норм.

      -1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 14 июня 2016, 12:43

      Истинно глаголишь сын мой

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