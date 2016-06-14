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    Конте: «Обыграли одного из фаворитов, наша команда способна на многое»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Евро-2016 против Бельгии (2:0).

    «Это была хорошая игра, мы играли правильно и хорошо были готовы. Парни знали, как нужно справляться с давлением.

    Мы играли против очень сильного соперника, который входит в число фаворитов турнира. Когда мы едины, то способны на многое.

    Пока еще мы ничего не достигли, но надеемся, что получим то, что заслуживают эти парни.

    Меня волнует, чтобы мы были командой, больше ничего. У меня есть 23 талантливых парня, которые довольны друг другом», – сказал Конте.

    Источник: Football Italia

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    14.06.2016 00:32
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