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    Вернблум: «Англии забил Глушаков, а не Березуцкий, так и передайте Василию»

    Защитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум прокомментировал исход матча сборных России и Англии (1:1). Напомним, россияне сравняли счет благодаря голу одноклубника Вернблума Василия Березуцкого.

    «Забил Глушаков, а не Березуцкий, так и передайте Василию. Ха-ха! Надеюсь, Россия пройдет дальше. Это хороший результат для первого матча. Пусть продолжают так же, ничья с такой сильной командой, как Англия, это достойно», – сказал Вернблум.

    В эпизоде с голом Березуцкого мяч, который уже пересек линию ворот, добивал Денис Глушков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2016 23:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 июня 2016, 09:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понтус,какое твое ср..... дело.

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2016, 07:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Истину глаголет .

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 14 июня 2016, 04:23

      Вернблум защитник?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июня 2016, 01:27

      Как-то с юмором у Понтуса не очень...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2016, 00:31

      ха ха они там ржут как сивые мерины

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 14 июня 2016, 00:27

      Васяя хоть в основе играет, не то что Понтус... одни понты только :-)

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 июня 2016, 23:32

      Шутник мля)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 23:30

      Беспонтовый у Понтуса юморок).

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 23:53

      У Березуцкого такой же.

      1
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