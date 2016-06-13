За день до игры со Словакией руководство РФС встретится с болельщиками

Вице-президент РФС Сергей Прядкин и генеральный секретарь организации Александр Алаев встретятся с болельщиками сборной России 14 июня. На встрече будет обсуждаться вопрос поведения фанатов во Франции.

«На встрече вновь будет подчеркнуто, что для сборной России очень важно иметь поддержку так называемого двенадцатого игрока, ведь вклад болельщиков в успех команды является поистине огромным.

В то же самое время РФС демонстрирует категорическую нетерпимость ко всем видам правонарушений среди болельщиков. Хулиганские выходки, расизм, а также все виды проявления дискриминации необходимо исключить в полной мере. Борьба в духе честной игры должна разворачиваться на поле исключительно между двумя соперничающими командами! В футболе, который многими справедливо называется праздником, не может быть место насилию и неуважительному отношению друг к другу!», – сказано об этой встрече на сайте РФС.

Напомним, 15 июня сборная России сыграет свой второй матч на Евро-2016 против команды Словакии.

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