Мутко: «Во Франции есть представители наших правоохранительных органов»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о сотрудничестве с Францией в деле борьбы с футбольными хулиганами.

«Мы активно сотрудничаем. У нас здесь, во Франции, есть представители правоохранительных органов, в сектор мы ставим своих стюардов. Если бы во время матча Англия – Россия была ограничительная линия между секторами, того, что там произошло, не случилось бы. Остальные 12 тысяч человек на стадионе прекрасно болели за свои команды, болельщики в основном нормальные люди», – сказал Мутко.

Ранее министр спорта Франции Патрик Каннер призвал Россию заблокировать своих хулиганов.