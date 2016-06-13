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  • Малосолов: «Англичанам попались русские, которые могут за себя постоять»

Малосолов: «Англичанам попались русские, которые могут за себя постоять»

13 июня 2016, 22:21
3

Один из основателей Всероссийского объединения болельщиков и бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов прокомментировал участие россиян в фанатских беспорядках.

– Вы написали в социальной сети о драке между российскими и английскими болельщиками в марсельском порту. Чем она была вызвана?

– Ну, как чем? Англичане, которые прибывают на чемпионаты мира и Европы, на протяжении последних лет 40 ведут себя совершенно одинаково: пьют, оскорбляют, унижают всех и организуют различные инциденты. На этот раз в поле их зрения оказались наши ребята и понеслась…

– То есть никакой агрессии с нашей стороны?

– Не нужно искать заговоров и тем более российских боевиков, которые специально тренировались, чтобы подраться на Евро-2016. На всех крупных турнирах постоянно отличаются англичане. История повторяется раз за разом. Только на этот раз им попались русские, которые могут за себя постоять. Отличие только в этом.

– Как вообще стоит вопрос о безопасности на Евро-2016?

– Очень остро. Громят центры городов, бары, летают бутылки. Поляки дрались с ирландцами, немцы – с украинцами, французы и хорваты дрались с турками. Как куролесят англичане, я уже говорил. И как на таком фоне говорить про наших болельщиков…

Ко мне приехала съемочная группа «Матч ТВ». Она хотела взять комментарий по этой теме. И мне задают такой вопрос: «Вам не стыдно за этих хулиганов, которые избивали женщин, детей и стариков в Марселе? – сказал Малосолов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (3)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465848061
Думаю, так или примерно так, как говорит Малосолов, оно и было. Но, ё-моё, какого черта мстить на стадионе?! Вышли, "поговорили"...
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MichelWB
1465888562
Вполне возможно, что зачинщиками были англичане, но наши тоже не без греха. Прекрасно знают, что западные функционеры от спорта ищут любую возможность зацепиться что бы гнобить Россию, и сами же дают повод. Ладно на улице, но на стадионе. Пришел смотреть футбол - смотри, причем здесь файеры, ракетницы, расистские выкрики, оскорбления. Так себя ведут только дегенераты. А может кто-то со 100% уверенностью сказать, что действия англичан против россиян не были заказаны и проплачены. Всем без исключения надо думать: что ты делаешь, зачем, как и к каким последствиям это приведет. У Наутилуса в песне Тутанхамон есть умная фраза: Твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад!
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Виталий1
1465900457
По всем европейским каналам крутят без конца сюжеты, где сотни бандитов с откровенно дебильной внешностью (самые омерзительные хари показывают крупным планом) крушат в Марселе всё живое вокруг себя, вопя "Россия вперёд!". После этого все оправдания выглядят нелепо и жалко.
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