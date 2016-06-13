Малосолов: «Англичанам попались русские, которые могут за себя постоять»

Один из основателей Всероссийского объединения болельщиков и бывший глава пресс-службы РФС Андрей Малосолов прокомментировал участие россиян в фанатских беспорядках.

– Вы написали в социальной сети о драке между российскими и английскими болельщиками в марсельском порту. Чем она была вызвана?

– Ну, как чем? Англичане, которые прибывают на чемпионаты мира и Европы, на протяжении последних лет 40 ведут себя совершенно одинаково: пьют, оскорбляют, унижают всех и организуют различные инциденты. На этот раз в поле их зрения оказались наши ребята и понеслась…

– То есть никакой агрессии с нашей стороны?

– Не нужно искать заговоров и тем более российских боевиков, которые специально тренировались, чтобы подраться на Евро-2016. На всех крупных турнирах постоянно отличаются англичане. История повторяется раз за разом. Только на этот раз им попались русские, которые могут за себя постоять. Отличие только в этом.

– Как вообще стоит вопрос о безопасности на Евро-2016?

– Очень остро. Громят центры городов, бары, летают бутылки. Поляки дрались с ирландцами, немцы – с украинцами, французы и хорваты дрались с турками. Как куролесят англичане, я уже говорил. И как на таком фоне говорить про наших болельщиков…

Ко мне приехала съемочная группа «Матч ТВ». Она хотела взять комментарий по этой теме. И мне задают такой вопрос: «Вам не стыдно за этих хулиганов, которые избивали женщин, детей и стариков в Марселе? – сказал Малосолов.