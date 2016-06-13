Слуцкий и игроки сборной призвали болельщиков вести себя корректно

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и футболисты национальной команды обратились к болельщикам с просьбой соблюдать порядок во Франции.

«Уважаемые болельщики!

Мы очень благодарны вам за ту потрясающую поддержку, которую вы обеспечили сборной России в стартовом матче Euro-2016 против команды Англии. Во многом именно благодаря этому фактору нам удалось забить важнейший гол в конце матча и завоевать первое очко на столь представительном турнире. Впереди у нас не менее сложные матчи против сборных Словакии и Уэльса, где мы также рассчитываем на поддержку трибун.

В связи с этим мы обращаемся ко всем российским поклонникам футбола, которые планируют посетить матчи в Лилле и Тулузе, с убедительной просьбой – ведите себя корректно, не нарушайте правила поведения на стадионах и в общественных местах. Для международных футбольных организаций очень важны гарантии того, что в дальнейшем со стороны болельщиков не будет никаких правонарушений.

Со своей стороны мы продолжим отдавать все силы на футбольном поле в ближайших матчах и сделаем все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на чемпионате Европы во Франции!» – сказано в обращении сборной России к болельщикам.

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