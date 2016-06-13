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    Слуцкий и игроки сборной призвали болельщиков вести себя корректно

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и футболисты национальной команды обратились к болельщикам с просьбой соблюдать порядок во Франции.

    «Уважаемые болельщики!

    Мы очень благодарны вам за ту потрясающую поддержку, которую вы обеспечили сборной России в стартовом матче Euro-2016 против команды Англии. Во многом именно благодаря этому фактору нам удалось забить важнейший гол в конце матча и завоевать первое очко на столь представительном турнире. Впереди у нас не менее сложные матчи против сборных Словакии и Уэльса, где мы также рассчитываем на поддержку трибун.

    В связи с этим мы обращаемся ко всем российским поклонникам футбола, которые планируют посетить матчи в Лилле и Тулузе, с убедительной просьбой – ведите себя корректно, не нарушайте правила поведения на стадионах и в общественных местах. Для международных футбольных организаций очень важны гарантии того, что в дальнейшем со стороны болельщиков не будет никаких правонарушений.

    Со своей стороны мы продолжим отдавать все силы на футбольном поле в ближайших матчах и сделаем все возможное, чтобы достойно представить нашу страну на чемпионате Европы во Франции!» – сказано в обращении сборной России к болельщикам.

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    Источник: РФС

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    13.06.2016 22:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 14 июня 2016, 06:20

      Мне кажется эти все побои провокация.

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 14 июня 2016, 01:26

      Подобные тексты больше напоминают филькину грамоту,ибо составляли иго далеко не игроки и не тренерский штаб.Просто дали им уже написанное обращение и всё,а это не эффективно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 14 июня 2016, 01:00

      У болельщиков своя игра и свои правила.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      Emilk 14 июня 2016, 00:09

      Cgfhnfr dgthtl

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > Emilk 14 июня 2016, 00:49

      прикольный у тебя английский))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 июня 2016, 00:08

      бесполезно

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 июня 2016, 22:35

      Кто же их услышит?

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