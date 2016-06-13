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    Бельгия – Италия. Витсель начнет матч с первых минут

    Стали известны составы сборных Бельгии и Италии, в которых команды начнут матч первого тура группового этапа Евро-2016.

    В составе бельгийцев на поле с первых минут выйдет полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

    Бельгия: Куртуа, Симан, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан, Феллаини, Де Брюйне, Азар, Р. Лукаку.

    Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси, Джаккерини, Дармиан, Эдер, Пелле.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 21:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Wer-002 13 июня 2016, 22:31

      Они уже староватые Вот их и нет

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 13 июня 2016, 21:27

      ....че за фигня???....где матераццы???...где маркизио???

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > Саня БУБА 13 июня 2016, 21:54

      Где баджо, где вьери и дель Пьеро, где, чёрт возьми, Мальдини ?????

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