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    Аленичев и Родионов будут присутствовать на игре Бельгия – Италия

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов будут присутствовать на игре первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 между сборными Бельгии и Италии. Напомним, ранее появилась информация, что тренерский штаб московского клуба может пополниться одним из помощников главного тренера «скуадры адзурры» Антонио Конте.

    «Да, мы с Дмитрием Анатольевичем будем на этой игре», – сказал Родионов.

    Поединок Бельгия – Италия начнется сегодня в 22:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

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    Источник: ТАСС

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    13.06.2016 18:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101

      bearglass 14 июня 2016, 09:43

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 14 июня 2016, 08:26

      и

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 13 июня 2016, 22:15

      А на Егорку Титова чо денег не выделил Федун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Логично. По-человечески их можно понять.

      Они целый год были вынуждены смотреть удушливый, гнилой спартаковский футбол -- теперь хоть увидят, как играют НАСТОЯЩИЕ футболисты. Ну -- и обратно, в свинарник, к своим краснобелым кривоногим недоделкам.

      -14
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 19:22

      ....ну это ты зря!!!....такой же кривоногий свинарник ждет нас в питере...дай бог, что бы они добазарились там с кем то из приличных игроков....дай бог, всем нам!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Саня БУБА 13 июня 2016, 19:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты уже способен что-то говорить? Ты уже вытащил чёрный Обамин хер из твоего разработанного рта?

      Ты там не отвлекайся от своего главного подпиндоснического занятия.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 21:36

      Вата ебучая.Таких как ты душить надо, пока мутной каплей на залупе отца висишь.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Тraumtanzеr 13 июня 2016, 22:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты - говорящая залупа?

      Так вернись к себе на сайт Фратрии, пообщайтесь там меж залуп. Пощебечите, каплями обменяйтесь. Здесь твои страдания никому не интересны. Душитель сpаный.

      -6
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