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    В тюрьме умер бывший футболист «Зенита»

    Сегодня ушел из жизни экс-игрок «Зенита» Владимир Долгополов, осужденный в прошлом году. Напомним, 55-летний ветеран отбывал заключение в колонии строгого режима за убийство собственной супруги в ходе бытовой ссоры.

    Отметим, что Долгополов, равно как и его дочь, обвинение справедливым не признали. В составе «Зенита» бывший футболист завоевывал бронзовые медали в 1980 году, а в 1984 становился чемпионом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.06.2016 17:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 14 июня 2016, 20:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КАКОЙ 55-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ?КАКАЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ?ЕСЛИ У НЕГО ЕСТЬ МЕДАЛИ И ОН БЫЛ ХОРОШИМ ИГРОКОМ ,ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЕМУ ВСЁ ДОЗВОЛЕНО БЫЛО?

      -4
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 14 июня 2016, 14:28

      Мои соболезнования.

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 14 июня 2016, 13:21

      Мясные , прекращайте пляски на прахе, ведь все гадости, что вы пишете материальны, напрягите извилину чем оно закончиться может....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 июня 2016, 02:32

      прескорбно...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 14 июня 2016, 00:34

      Редакторы гребаные, сначала накосячили, а потом исправили, а мне минусов кучу поставили....

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 июня 2016, 23:58

      Хорошо помню его. Отличный игрок был. Светлая память.

      3
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 13 июня 2016, 22:37

      приношу извинения родственникам и адекватным болельщикам за агрессивное поведение

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 22:10

      Устроили словесную вакханалию. Стыдно за вас.
      Соболезнования...

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 13 июня 2016, 20:54

      Жаль! Там темная история была с женой!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 июня 2016, 20:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КАКАЯ светлая память? Он УБИЙЦА!!! Его ждёт АД !!!

      -7
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