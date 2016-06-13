В тюрьме умер бывший футболист «Зенита»

КАКОЙ 55-ЛЕТНИЙ ВЕТЕРАН ?КАКАЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ?ЕСЛИ У НЕГО ЕСТЬ МЕДАЛИ И ОН БЫЛ ХОРОШИМ ИГРОКОМ ,ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЕМУ ВСЁ ДОЗВОЛЕНО БЫЛО?
Сегодня ушел из жизни экс-игрок «Зенита» Владимир Долгополов, осужденный в прошлом году. Напомним, 55-летний ветеран отбывал заключение в колонии строгого режима за убийство собственной супруги в ходе бытовой ссоры.
Отметим, что Долгополов, равно как и его дочь, обвинение справедливым не признали. В составе «Зенита» бывший футболист завоевывал бронзовые медали в 1980 году, а в 1984 становился чемпионом.