В тюрьме умер бывший футболист «Зенита»

Сегодня ушел из жизни экс-игрок «Зенита» Владимир Долгополов, осужденный в прошлом году. Напомним, 55-летний ветеран отбывал заключение в колонии строгого режима за убийство собственной супруги в ходе бытовой ссоры.

Отметим, что Долгополов, равно как и его дочь, обвинение справедливым не признали. В составе «Зенита» бывший футболист завоевывал бронзовые медали в 1980 году, а в 1984 становился чемпионом.