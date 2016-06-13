Двое проникших на тренировку сборной России оказались сотрудниками УЕФА

Двое человек, проникших на территорию базы сборной России под видом медицинских работников, оказались представителями медслужбы УЕФА. Такую информацию сообщили в мэрии Круасси-сюр-Сен.

Отметим, что по словам официального представителя УЕФА сотрудники медицинской службы имели при себе паспорта России, а не Саудовской Аравии.

«Это были два человека из медицинской службы УЕФА в тренировочном центре. Они являлись связующим звеном связь между французским и российским «Красным крестом» и могли предоставить помощь медслужбе сборной, если бы понадобилось, к примеру, отправить кого-то в городской госпиталь.

Представители сборной России на самом деле попросили вывести медицинских сотрудников. А по поводу их гражданства вы можете уточнить в УЕФА», – сказал представитель мэрии Клэр Виши-Ратте.

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