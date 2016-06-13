Прокурор Марселя намерен посадит в тюрьму 10 человек, задержанных во время беспорядков в городе

Прокуратурой Марселя предъявлены обвинения 10-ти участникам беспорядков, учиненных на улицах города за последние несколько дней.

В числе задержанных шестеро граждан Англии, один австриец и трое местных обитателей. Для всех участников инцидента прокурор намерен добиться тюремного заключения. По его словам, скрыться с места происшествия удалось 150-ти невероятно жестоким и хорошо обученным русским фанатам.

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