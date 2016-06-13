Прокурор Марселя намерен посадит в тюрьму 10 человек, задержанных во время беспорядков в городе

Одного всё таки взяли ! Он провёл двухгодичное обучение в жестоком фанатском лагере под Рязанью и носил оперативный псевдоним -Австриец В тюрьму он не сядет,на этот случай,по инструкции , у него яд в воротнике футболки
Прокуратурой Марселя предъявлены обвинения 10-ти участникам беспорядков, учиненных на улицах города за последние несколько дней.
В числе задержанных шестеро граждан Англии, один австриец и трое местных обитателей. Для всех участников инцидента прокурор намерен добиться тюремного заключения. По его словам, скрыться с места происшествия удалось 150-ти невероятно жестоким и хорошо обученным русским фанатам.