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    Прокурор Марселя намерен посадит в тюрьму 10 человек, задержанных во время беспорядков в городе

    Прокуратурой Марселя предъявлены обвинения 10-ти участникам беспорядков, учиненных на улицах города за последние несколько дней.

    В числе задержанных шестеро граждан Англии, один австриец и трое местных обитателей. Для всех участников инцидента прокурор намерен добиться тюремного заключения. По его словам, скрыться с места происшествия удалось 150-ти невероятно жестоким и хорошо обученным русским фанатам.

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    Источник: Twitter

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    13.06.2016 15:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +988

      опус 2 13 июня 2016, 20:49

      Одного всё таки взяли ! Он провёл двухгодичное обучение в жестоком фанатском лагере под Рязанью и носил оперативный псевдоним -Австриец В тюрьму он не сядет,на этот случай,по инструкции , у него яд в воротнике футболки

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 13 июня 2016, 19:52

      "...скрыться с места происшествия удалось 150-ти невероятно жестоким и хорошо обученным русским... " не фанатам, а бандитам. Надо их найти и посадить. Причём тут футбол?

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 13 июня 2016, 19:50

      "По его словам, скрыться с места происшествия удалось 150-ти невероятно жестоким и хорошо обученным русским фанатам" ахахахаахха, что за дебилизм....

      -1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 июня 2016, 18:52

      Русские телепортировались сразу после драки на стадион)

      1
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      Рейтинг: +458

      Йост 13 июня 2016, 18:51

      Может и хорошо, что наши побузили во Франции. Когда эти европейцы приедут к нам в Россию на ЧМ, то и полиции не понадобиться, чтобы их утихомирить. Будут вести себя ниже травы - тише воды...

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 13 июня 2016, 18:35

      Я вообще хуею над всемирной политикой, долбоебы больше не как не назовешь.

      -2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 13 июня 2016, 17:57

      хорошо обученный русский фанат.... Ой плачу... один такой стоит роты французского спецназа??

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 13 июня 2016, 16:28

      На что он намекает, заявляя о невероятно жестоких и хорошо обученных 150- ТИ !!!!, российских болельщиках???!!!! Кто посчитать то успел?! Заявил бы сразу, что это российский спецназ и попытка Путина захватить Марсель!

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 13 июня 2016, 16:18

      десант Путина, не иначе

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 июня 2016, 16:16

      #Марсельнаш

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