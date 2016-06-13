На тренировку сборной России под видом медработников проникли двое арабов

На территорию тренировочного центра сборной России в Круасси-сюр-Сен тайно проникли двое граждан. Охранникам удалось обнаружить и вывести незваных гостей, присутствовавших на тренировке российской команды под видом медицинских сотрудников. Как сообщает источник, после проверки паспортов оказалось, что они являются гражданами Саудовской Аравии.

Напомним, в среду 15-го июня подопечным Леонида Слуцкого предстоит провести свой второй поединок на групповой стадии чемпионата Европы-2016 против сборной Словакии. В первом матче россияне добились ничьей с Англией (1:1).