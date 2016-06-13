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  • На тренировку сборной России под видом медработников проникли двое арабов

На тренировку сборной России под видом медработников проникли двое арабов

13 июня 2016, 14:46
32

На территорию тренировочного центра сборной России в Круасси-сюр-Сен тайно проникли двое граждан. Охранникам удалось обнаружить и вывести незваных гостей, присутствовавших на тренировке российской команды под видом медицинских сотрудников. Как сообщает источник, после проверки паспортов оказалось, что они являются гражданами Саудовской Аравии.

Напомним, в среду 15-го июня подопечным Леонида Слуцкого предстоит провести свой второй поединок на групповой стадии чемпионата Европы-2016 против сборной Словакии. В первом матче россияне добились ничьей с Англией (1:1).

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (32)
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Alisha_Sergey
1465819015
Этого ещё не хватало
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STAFOR13
1465820660
сотрудники УЕФА :D
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Алекc
1465821506
что то тут нечисто
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KARAT777
1465822350
А Арабам сказали что такое медицина и что им делать нужно?!
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EVM
1465823042
Да уж, обеспечение безопасности на этом ЧЕ, не выдерживает никакой критики! Хорошо, если обойдется без больших жертв и серьезных происшествий.
Ответить
roman230582
1465823465
Арабы уже давно никого ни о чем не спрашивают во Франции
Ответить
diadushka
1465823825
Пытаются выяснить секреты успешной игры сборной России!) На поле честными методами ну никак не могут обыграть)
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Hangeldi
1465824453
Наверно хотели спасти от позора!!!
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ФК Зенит всея Руси
1465825279
Два араба? Конкретно фамилии? Один - Фоменко. А второй - Суркис? Я у арабов больше никого не помню, нет желания в сортах г.вна разбираться.
Ответить
Вомбат
1465830367
Эти люди действительно медработники УЕФА, просто у них не было полномочий. На свой страх риск хотели найти дырку в стене россйиской раздевалки, через которую Мутко, вытягивая свою длинную руку, подменяет анализы мочи.
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