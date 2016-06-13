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    Бельгия и Италия сыграют в дебютном для себя матче на Евро-2016

    13 июня свой первый матч на Евро-2016 проведут сборные Бельгии и Италии. Команды являются представителями группы E, в которой также выступают Ирландия и Швеция.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 20:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7797

      BarStep 13 июня 2016, 15:39

      Бельгия - чемпион ЧМ-16

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 13 июня 2016, 15:07

      ПОЧЕМУ НЕ ВЕРИТЕ В ПОБЕДУ ИТАЛИИ!!!???? 1:2 В ПОЛЬЗУ ИТАЛИИ!!!!????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 июня 2016, 14:28

      2:2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      uda 13 июня 2016, 14:19

      Бельгия 2-1 Италия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 13 июня 2016, 14:03

      2:0

      -1
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