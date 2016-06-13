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    ВОБ: «Беспорядки после матча Англия – Россия бросают тень на всех российских болельщиков»

    Всероссийское объединение болельщиков на своем официальном сайте выразило недовольство поведением поведением российских фанатов после матча АнглияРоссия (1:1) на Евро-2016.

    «Всероссийское объединение болельщиков резко осуждает любые нарушения правил поведения на спортивных мероприятиях, которые влекут санкции в отношении сборной России!

    Беспорядки, которые произошли на стадионе в Марселе в концовке матча чемпионата Европы между сборными России и Англии, бросают тень на всех российских болельщиков, а также на Россию, как на страну-хозяйку чемпионата мира 2018 года.

    Еще раз призываем всех российских болельщиков поддерживать команду так, чтобы это шло ей на пользу, а не в ущерб, и не поддаваться на провокации. Союз европейских футбольных ассоциаций уже заявил, что готов дисквалифицировать сборные, чьи болельщики ставят под угрозу безопасность на матчах. Надеемся на ваше понимание», — гласит обращение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 07:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1049

      mig28 13 июня 2016, 14:10

      Хорват выбежал на поле и это нормально?! Англичане не меньше наших бесились...гадко, что политика вновь и вновь вмешивается в спорт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 июня 2016, 09:35

      А причём здесь команда? Пусть разбираются с английскими болельщиками
      в первую очередь, а нашим нужно после матча вне стадиона им давать пи.дюлей хороших и от души.

      -2
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      Рейтинг: -8

      halk1981 13 июня 2016, 08:52

      ну да ну да

      0
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