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    Широков: «А что я могу сделать с болельщиками?»

    Полузащитник сборной России Роман Широков обратился к болельщикам команды.

    – Огромное спасибо им за прекрасную поддержку. А то, что произошло на улицах, мы контролировать не можем. Что бы я ни сказал.

    – Но ведь УЕФА сегодня объявил, что может дисквалифицировать Англию и Россию в случае повторения инцидентов, подобных марсельскому.

    – Ну а я как могу на это повлиять? Попросить УЕФА, чтобы не дисквалифицировал?

    – Попросить болельщиков вести себя не так, как в Марселе.

    – Они, наверное, сами прекрасно понимают, что нужно вести себя сдержанно. Просто, когда случаются какие-то провокации, не все могут на них адекватно реагировать. Кто-то, может, заступился за кого-то, я же не знаю, что произошло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 21:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Пуцко 13 июня 2016, 13:12

      Сказать надо - мне пох за кого ты ездиешь ,сиди дома ,епт

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 июня 2016, 06:52

      Правда не понимаю-при чем тут сборная-набедокурили-ну так есть же полиция-вои и разбирайтесь.Виновен-накажите ,пару тройку показательных наказаний и думаю таких случаев будет значительно меньше.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 01:43

      В отношении России стандарты всю жизнь двойные, еще со времен Союза. Взять, к примеру, финал Кубка Кубков "Глазго Рейнджерс" - "Динамо" Москва. За неск-ко минут до его окончания толпы шотландцев в очередной раз прорвались на поле, не только сбив атакующий настрой динамовцев (Маховиков как раз сократил разрыв до минимума), но и забросав и поле, и наших игроков различными предметами. Йожефу Сабо даже разбили голову бутылкой. Минут на десять минимум матч был остановлен. После подачи протеста "Рейнджерс" дисквалифицировали, но ни переигровки, ни отмены результата не было.
      Так что удивляться тут нечему, а напротив, следует опасаться максимального для России наказания. Захотят - найдут и повод, и причину. Мне вот лично будет обидно, если, не дай Бог, отнимут очки или мундиаль. И чтобы этого не произошло, горе-болелам надо всего-навсего потерпеть каких-то пару часов во время игры и дурь свою выпустить уже потом на улицах. Хотя я и против этого тоже, но за пределами стадиона юридискция УЕФы уже не пляшет.
      И насчет "переодетых в русское". Вчера-сегодня отсмотрел, наверное, более часа видео на эту тему. Интересно, что при заголовках со словом Russia и ему подобных истинно наших там шиш да маленько. Нет, они не переодетые. Просто в основном в уличных потасовках засняты британские вандалы и, если внимательно смотреть, это можно определить по различным признакам. Впрочем, это все неважно, потому как за пределами "Велодрома".

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 12 июня 2016, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ....та это все опять проделки западных спецслужб!!!...переодеваются в наши цвета, орут "россия вперед" и кидают в прохожих стульями....им надо срочно сплавить россию с евро, а потом под этим соусом, перенести ЧМ-18 в США...все к этому идет

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Саня БУБА 13 июня 2016, 01:21

      Иди уже сосать чёрный Обамин хер. Гниль подпиндосная.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 12 июня 2016, 21:27

      На прошлом Евро сборная не оправдала ожиданий болельщиков, а на этом как бы не получилось так, что болельщики не оправдали ожиданий сборной))

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      Рейтинг: +24996

      bset 12 июня 2016, 21:24

      Какие-то двойные стандарты. На прошлых чемпионатах до матчей провоцировали, а ответ был на матче, - претензии только к нам. Поскольку действия эти на матче, а за его пределами - вне компетенции футбольных организаций. Теперь ответили до матча - теперь снова претензии. Удивительно.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > bset 12 июня 2016, 23:00

      А вы не думали о том, что на провокации вообще-то можно просто не отвечать? Ни до матча, ни во время, ни после.

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      Рейтинг: +272

      Inks > Freyk 13 июня 2016, 00:16

      Не всё можно элементарно "схавать", особенно если мужик воспитан не быть терпилой

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Inks 13 июня 2016, 07:51

      Их провоцируют для того, чтобы команду наказали, и в конце концов даже сняли с турнира, ну и кому они лучше сделали, не «схавав» это? Если в итоге провокаторы добиваются своей цели, то именно они и остаются в выигрыше, даже если у них при этом будет пара синяков. Думать нужно не только о своем личном эго, но и о команде, а команда в первую очередь не хочет, чтобы ее наказывали из-за своих же болельщиков. Если кто-то не способен удержать себя, чтобы не навредить своим же, то ему наверное не стоит ездить на матчи.

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