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    Марадона: «Невозможно сделать из Месси лидера, так как он не обладает лидерскими качествами»

    Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подчеркнул, что не изменил своего мнения по поводу того, что его соотечественник Лионель Месси не обладает характером лидера. Напомним, что форвард «Барселоны» провел 30 минут за национальную команду в игре с Панамой, забив в ворота соперника три гола.

    «Я не изменил своего мнения и до сих пор так считаю. Кто-то видит в этом критику, но это не так. Невозможно сделать лидера из человека, который не обладает лидерскими качествами.

    Я больше не собираюсь говорить о Лео. Можете даже приложить пистолет к моей голове», – сказал Марадона.

    Источник: A Bola

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    12.06.2016 08:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +395

      meiram 17 июня 2016, 09:33

      Марадону, как всегда заносит, может по ходу кумарит и не обдумывая городит чушь!

      -1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 15 июня 2016, 13:54

      У Марадоны кумар, кадры решают все, как сказал Сталин, а их определяет Месси.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 13 июня 2016, 08:22

      лидер не лидер, главное чтоб голы забивал, и затыкал рты!!!!

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июня 2016, 22:34

      Тоже лидер нашелся-по забиванию голов руками! Пусть Месси и индивидуалист,но свои мячи по крайней мере забивает честно!

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 12:09

      Согласен. Месси индивидуалист, кто бы что бы ни говорил.

      -3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 16:06

      Причем здесь "лидерские качества" и "индивидуалист",что ты несешь?Иди Ожегова почитай,определения.А с Диего согласен.Месси не лидер в целом.Но в отдельно взятом матче может поднять командный дух забив какой-нибудь сумасшедший гол или отдав голевую передачу на 35 метров.А вести за собой и эмоционально "тащить" больше получалось у Карлеса ...

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Ronaldinho R10 12 июня 2016, 19:56

      Я не несу, а высказываюсь, ибо не только в моем понимании индивидуалист априори не может быть лидером. Учите матчасть, молодой человек, а не тех, кому Вам лично сказать по сути нечего.
      Насчет "почитай". Читал и немало, причем "живой литературы", а не одни Вики с инет-словарями и уж, по крайней мере, поболе Вашего.
      Насчет "иди". Могу тоже послать, и подальше. Только воспитан иначе и не имею привычки хамить, особенно незнакомым и, тем более, из-за монитора. Всего доброго.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Ronaldinho R10 12 июня 2016, 20:03

      И кстати, чуть не забыл))... Вы сами-то Ожегова прочли? Ну, хотя бы перед тем, как написать. Сдается мне, только фамилию выучили.
      Ну, ладно...)) цитировать не буду.

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