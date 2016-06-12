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    Гранит Джака: «Мы с братом молоды и наивны, так что 80% доходов отдаем родителям»

    Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, что он и его брат Таулант, выступающий за команду Албании, отдают большую часть своих доходов родителям.

    «Мы всем обязаны родителям, так что должны чем-то отплатить им. И каждый месяц мы переводим им деньги. Конечно, у нас есть свои отдельные счета, но 80% наших футбольных доходов мы отправляем родителям.

    Мы молоды и наивны в денежных делах, деньги могут быстро закончиться.

    Если кто-то думает, что становится лучше из-за больших сумм на счету, то такого человека ждет падение. Главная роскошь в жизни – это семья», – сказал Гранит Джака.

    Источник: Goal.com

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    12.06.2016 07:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 12 июня 2016, 21:52

      Уважуха! Удачи в Арсенале!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 12 июня 2016, 16:16

      Умница.ну оба молодцы. Так и должно быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июня 2016, 11:57

      Это вовсе не наивность, а слова зрелого человека, воспитанного в любви.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 12 июня 2016, 08:28

      без денег и семьи не будет полноценной,так-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 12 июня 2016, 07:15

      Золотые слова!

      2
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