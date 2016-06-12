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    Широков заявил о готовности играть на протяжении 90 минут

    Полузащитник сборной России Роман Широков, который вышел на замену в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Англии (1:1), ответил на вопрос о том, готов ли он сыграть полный матч.

    «Я – да. Не просто так же готовился. Легкость у меня и не пропадала. Я уже пару месяцев легкий», – сказал Широков.

    Также футболист оценил игру своей команды в этой встрече и поблагодарил за поддержку болельщиков.

    «Мы часто ошибались в начале атак. Поэтому пришлось много времени обороняться. Не получался именно выход из обороны в атаку.

    Болельщикам, которые нас великолепно поддерживали, скажу огромное спасибо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.06.2016 03:50
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