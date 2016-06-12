Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Ницце местные фанаты спровоцировали драку между болельщиками Польши и Северной Ирландии

    Вслед за Марселем Ницца стала ареной для фанатских беспорядков во время Евро-2016.

    В Ницце встретятся сборные Польши и Северной Ирландии. Сообщается, что на протяжении субботы поляки и поклонники Северной Ирландии вместе отмечали начало турнира для своих сборных, причем празднования проходили в дружеской атмосфере. Около 23:00 по местному времени к ним присоединились местные фанаты, которые принялись провоцировать гостей города, бросая в толпу бутылки. В результате случилась массовая драка, в которой, по информации источника, приняли участие несколько сотен человек.

    Порядок был восстановлен полицией, арестовавшей одного из участников. Серьезных повреждений в этой стычке никто не понес.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2016 03:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 12 июня 2016, 05:02

      нахрен террористы?...сами себя поубиваю...идиоты

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11