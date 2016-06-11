Карасев пропускает первый тур Евро-2016

Бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым не будет работать на матчах первого тура группового этапа Евро-2016.

Всего в первом туре будет сыграно 12 матчей. Их обслуживают Виктор Кошшои (Венгрия), Карлос Веласко Карбальо (Испания), Свейн Моэн (Норвегия), Никола Риццоли (Италия), Юнас Эрикссон (Швеция), Овидиу Хацеган (Румыния), Мартин Аткинсон (Англия), Шимон Марчиняк (Польша), Милорад Мажич (Сербия), Марк Клаттенбург (Англия), Клеман Турпен (Франция) и Джюнейт Чакыр (Турция).

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