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  • Англия – Россия. Головин и Нойштедтер выйдут в стартовом составе

Англия – Россия. Головин и Нойштедтер выйдут в стартовом составе

11 июня 2016, 20:05
26

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового этапа Евро-2016 против Англии. Отметим появление в основе Романа Нойшедтера и Александра Головина.

Россия: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Нойштедтер, Головин, Шатов – Кокорин, Дзюба, Смолов.

Напомним, встреча состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы
Комментарии (26)
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ALeX-161-rus
1465665397
Вперёд Россия, удачи!!!! Верим в вас!!!!
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CSKA_Michael
1465665995
Рискованно, но...вперед, Россия!!!
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ljrljr0505
1465666117
мамаева не хватает. Кто вперед мячи доставлять будет?
Ответить
abuker 06
1465666194
Слуцкий решил продать Головина за хорошую цену
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ss_ss1987
1465666229
я вам так скажу Россия не в той физической форме что бы выиграть у молодых Англичан они их просто перебегают!!!!!!
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Etiainen
1465667075
мне становится страшно... а вам?
Ответить
Zenit_EKB_88
1465667082
Россия победит 3-2
Ответить
roman230582
1465667625
Кто комментирует? Надеюсь не Витя Гусев
Ответить
ivanthebest
1465667848
Походу влетим... но, очень хочу ошибаться...
Ответить
Foot OL
1465668814
Жесть. Худшие из худших. Ну хотя бы поржем с нашего дворового футбола )
Ответить
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