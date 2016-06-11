Англия – Россия. Головин и Нойштедтер выйдут в стартовом составе

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового этапа Евро-2016 против Англии. Отметим появление в основе Романа Нойшедтера и Александра Головина.

Россия: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Нойштедтер, Головин, Шатов – Кокорин, Дзюба, Смолов.

Напомним, встреча состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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