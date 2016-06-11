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    Англия – Россия. Головин и Нойштедтер выйдут в стартовом составе

    Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового этапа Евро-2016 против Англии. Отметим появление в основе Романа Нойшедтера и Александра Головина.

    Россия: Акинфеев – Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Нойштедтер, Головин, Шатов – Кокорин, Дзюба, Смолов.

    Напомним, встреча состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 20:05
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 11 июня 2016, 22:12

      хотя и эти оба ни о чем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 11 июня 2016, 21:54

      Ура!!! не витя!!! будем играть!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 11 июня 2016, 21:52

      Если витя коментирует- пиши пропало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 11 июня 2016, 21:32

      А я не буду удивлён , даже если Россия победит.Всем назло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Wer-002 11 июня 2016, 21:19

      Нормальный состав,Не каркайте раньше времени!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 11 июня 2016, 21:18

      тревожно за наших прошло 3 игры все носятся как кони даже не понятная албания в меньшинстве атакует и создает моменты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Foot OL 11 июня 2016, 21:13

      Жесть. Худшие из худших. Ну хотя бы поржем с нашего дворового футбола )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 11 июня 2016, 21:13

      Молодец Слуцкий. Будем атаковать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июня 2016, 20:57

      Походу влетим... но, очень хочу ошибаться...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 июня 2016, 20:53

      Кто комментирует? Надеюсь не Витя Гусев

      5
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      ...
      Рейтинг: +3682

      lordmrv > roman230582 11 июня 2016, 21:05

      надеюсь не Орлов))))

      2
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