Акинфеев: «После матча против Кореи не мог смотреть партнерам в глаза»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев вспомнил о матче ЧМ-2014 против сборной Южной Кореи (1:1).

«Если играешь за сборную, понимаешь, что на тебя смотрит вся страна. Поэтому большая ответственность перед страной, перед командой. И когда подводишь, как это было, например, в матче с Кореей, перед глазами за 3-4 секунды пронеслась вся карьера, вся жизнь. Я встал сам не свой.

Когда мы приехали в отель, я из номера не выходил. Мне было стыдно смотреть ребятам в глаза. Руки стояли правильно, а когда мяч уже летел ко мне, руки стояли уже так (Акинфеев развернул ладони). Не могу объяснить этого. Наверное, чисто психология. Когда человек не уверен, он рано или поздно допустит ошибку», – сказал Акинфеев в фильме Первого канала «Сборная России. Перезагрузка».